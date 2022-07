Tchad : quel que soit le prix du mouton, la Tabaski aura lieu

Entre la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, et la récession économique et financière, la Tabaski de cette année a un goût particulièrement amer pour les musulmans du Tchad.



En effet, à quelques jours de la célébration, les familles cherchent le mouton à sacrifier le jour de la fête. Néanmoins, ces dernières s'inquiètent plus de l'argent que du prix onéreux des moutons. Ainsi, quelques témoignages recueillis, mettent en lumière l’existence de contraintes financières autour de cette fête religieuse.



Selon Djidda Mahamat, habitant du quartier Ridina dans le 3ème arrondissement et père de trois enfants, « rien ne va sur le marché, tout est cher et l'argent même devient rare. Habituellement, j'égorge deux moutons, un pour la famille et l'autre pour mes voisins musulmans ou non-musulmans », se lamente-t-il.



C’est également le même cri d'alarme pour Moussa Djimet, polygame et père de cinq enfants de différentes mères. Ainsi, pour ce dernier « la situation actuelle de cette année est plus alarmante que celle du Covid-19, je serai obligé de partager un mouton seulement en famille », témoigne-t-il à son tour. Il faut rappeler que cette fête religieuse symbolise la foi d'Abraham qui voulait offrir son fils à Dieu, à la place d’un agneau.



Selon Oumar Samba, « on attend le geste du gouvernement de transition, en termes de subventions, pour l'achat des moutons comme celui fait à ceux qui sont partis en pèlerinage », lance-t-il. Il faut reconnaître qu’au cours des deux précédentes années, la fête de la Tabaski a été célébrée dans des conditions financières et sanitaires particulièrement difficiles.



Il semble par ailleurs évident que malgré les contraintes financières, qui subsistent autour de cette fête religieuse, la Tabaski sera célébrée comme chaque année, avec foi et convivialité.