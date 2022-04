Tchad : quel rôle véritable des partis politiques en vue du dialogue national ?

Enoch Djofang qui est revenu sur le rôle des partis politiques dans le dialogue inclusif, prévu le 10 mai prochain, a souligné dans son intervention "qu'un parti politique doit démontrer sa capacité en s'appropriant d'un vrai programme régulièrement mis à jour pour savoir s'il serait capable de contrôler les processus publics engagés dans le cadre de la démocratisation et la gestion des pays".



Malheureusement a-t-il regretté, "les partis politiques tchadiens contribuent peu à cette réflexion, aux stratégies et aux solutions. Ils se contentent de suivre les mouvements collectifs pour en tirer de maigres ristournes". En terminant son propos, il s'est interrogé "si les partis politiques pourraient réellement peser dans la balance pour imposer des changements quelconques dans le dialogue attendu".



Des recommandations ont été également faites au cours de cette conférence-débat, notamment : "le respect du délai du dialogue national inclusif programmé le 10 mai 2022, l'implication massive de la société civile pour sa réussite, l'organisation d'élections libres et transparentes et la non confiscation du pouvoir par le Conseil militaire de transition".