Tchad : quelques dégâts après une pluie cette nuit à N'Djamena

Il a plu au cours de la nuit de lundi à N'Djamena, entre 2h et 3h30, avec de fortes averses accompagnées de vents.



La pluie qui a été ressentie dans plusieurs zones, a causé quelques dégâts dans certains quartiers, notamment des inondations et des tôles de maisons qui ont été emportées.



Dans la capitale, la météo prévoit une température de 26°C au cours de la matinée, avec un pic à 41°C dans l'après-midi, et un ciel ensoleillé dans l'ensemble.