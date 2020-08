Tchad : qui cherche à enfoncer le défenseur des droits de l'Homme Ibedou ?

Les deux avocates du secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH), Maîtres Jaqueline Moudeina et Delphine Kemnoloum Djibrine ont discrètement rencontré Ahmat Hassabalah, auteur d'une plainte ayant abouti à la suspension de Mahamat Nour Ibedou des instances de prise de décision de l'organisation.



Les deux avocates qui devraient logiquement formuler une opposition au pied de la requête pour annuler l'ordonnance de suspension, ont pris unilatéralement cette décision de rencontrer Ahmat Hassabalah sans demander préalablement l'avis de leur client.



Informé tardivement, le secrétaire général de la CTDDH a rejeté en bloc cette démarche qui consisterait à minimiser la gravité de la situation, tout en faisant croire à l'opinion nationale et internationale que la CTDDH traversait une crise interne. Or que ce n'est pas le cas.



Pourquoi la procédure en opposition tarde ? Qui cherche à mettre le défenseur des droits de l'Homme en difficulté ? Ce sont des questions qui se posent. Le coup bas et les jalousies sont monnaie courante au sein des associations de droits de l'Homme. Chacune profiterait de la difficulté traversée pour enfoncer l'autre carrément.



S'agissant de la démarche unilatérale des deux avocats, vise-t-elle à enfoncer ou décrédibiliser Ibedou ? Lui qui est, il faut le rappeler, le seul militant des droits de l'Homme à défendre tous les Tchadiens dans leur diversité culturelle.