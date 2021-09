Tchad : qui est Abbas Mahamat Ambaddi ?

Abbas Mahamat Ambaddi, né le 1er janvier1945 à Adré/Assongah, est un haut fonctionnaire et homme politique tchadien. Il avait occupé plusieurs postes clés dans des institutions de la République. Marié, il était père de huit enfants.



Le défunt a suivi sa scolarité primaire de 1950-1959 et a obtenu un baccalauréat série A4 au lycée franco-arabe d'Abéché. Diplômé en lettres, il a entamé son cursus universitaire en 1959 jusqu’en 1961 à l'université de Brazzaville au Congo. En 1962, il a débuté sa carrière dans le domaine de l’enseignement. Il fut professeur de français au lycée de Moundou et a été élevé au titre de proviseur du lycée de Faya Largeau fe 1963-1965, proviseur du lycée franco-arabe d'Abéché de 1965 à 1983 et proviseur au lycée technique commercial de 1983 à 1985.



Abbas Mahamat a été directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale, directeur de la Culture et de la Promotion des langues nationales de 1987-1989, en 1989-1991 directeur de la caisse du sucre au ministère du Commerce (1989-1991) et enfin directeur des affaires administratives, financières et matérielles au ministère de l'Éducation nationale.



Marqué par son dévouement à servir son pays, il s'est plongé dans la politique de 1995 à 2020. Entre 1995 et 1996, il a été nommé ministre du Commerce et des Industries. Un an après son poste ministériel, il fut coordonnateur du Bureau d'appui pédagogique de 1997 à 1999. Ensuite directeur adjoint de l'ISESCO de 1999 à. 2000.



Sans plus tarder, il fut nommé conseiller à l'administration du territoire du Président de la République de 2000 à 2001 et conseiller chargé de mission à la Présidence de la République de 2001 à 2017. Bien avant cela, Abbas Mahamat Ambaddi a été président du comité permanent de l'organisation du pèlerinage et président du Bureau francophone de prédication islamique au Tchad. Il a été également candidat aux élections présidentielles.



Abbas Mahamat Ambaddi est un grand homme qui a tiré sa révérence. Le défunt peu connu par la jeunesse d'aujourd'hui fait partie des rares compatriotes -lorsqu'ils étaient appelés à exercer les hautes fonctions publiques- à l’avoir fait avec dignité et honnêteté au lieu de se servir.