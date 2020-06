Tchad : rang honorifique de maréchal à Idriss Déby, l'Assemblée adopte la résolution

Les députés ont adopté vendredi après-midi à l'Assemblée nationale, au cours de la 27ème séance plénière, la proposition de résolution portant élévation à la dignité honorifique de maréchal du général d'armée Idriss Déby Itno. Le président de l'Assemblée nationale a précisé qu'il ne s'agit pas d'un grade mais d'un titre honorifique décerné au président de la République.



L'adoption de la proposition a été précédée d'un débat.



L'article 1er de la résolution prévoit qu'est "élevé à la dignité de maréchal pour services rendus à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, le général d'armée Idriss Déby Itno."



"Le grand chancelier prend toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation de la cérémonie d'élévation à la dignité de maréchal du Tchad", précise l'article 3 de la proposition.



Les députés se sont exprimés à 146 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Les résultats du vote ont été suivis d'applaudissements des membres du Gouvernement présents et de députés.



"C'est une journée émouvante", a déclaré Dr. Haroun Kabadi après le vote. Il a estimé que le chef de l'État "a beaucoup fait" et qu'il "faut lui reconnaitre cela pendant qu'il est encore vivant."



​"Ce titre nécessite qu'une loi détermine clairement les privilèges pour lui et les membres de sa famille", a conclu le président de l'Assemblée nationale.



Une cérémonie d'élévation permettra de remettre le titre officiellement à Idriss Déby.