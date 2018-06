TCHAD Tchad : rappel définitif de 35 membres du personnel diplomatique

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Juin 2018 modifié le 21 Juin 2018 - 06:20





Un décret n°1384 du chef de l'Etat, pris sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora décide que les personnalités du corps diplomatique et consulaire dont les noms suivent sont définitivement rappelés. Cette décision fait application d'un décret du 4 mai 2018 portant organisation des services des missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger, et définissants les attribution des membres de leurs personnels.

Ambassade du Tchad à Addis-Abeba :

Deuxième Conseiller : M. Idriss Oumar Youssouf



Ambassade du Tchad à Abidjan :

Premier Conseiller : Betoudki Togotodje



Ambassade du Tchad à Ankara :

Attaché d'Amabassade : M. Atteib Zakaria mahamat



Ambassade du Tchad à Bangui :

Premier Conseiller : Abdou Hontintou

Attaché d'Ambassade : Mahamat Attia



Ambassade du Tchad à Berlin :

Premier Conseiller : Beadrone Ngarbaye Tombalbaye



Mission Permanente du Tchad auprès des Nations Unies à New York :

Deuxième Conseiller : Doradji Lettong



Ambassade du Tchad à Koweit City :

Premier Conseiller : Abdelmalick Aboubakar



Ambassade du Tchad à Rabat :

Attaché d'Ambassade : Mme. Haoua Brahim Koulamallah



Ambassade du Tchad à Paris :

Attaché d'Ambassade : M. Brahim Boukar



Mission Permanente du Tchad auprès de l'UNESCO à Paris :

Premier Conseiller : Laoukissam Laurant Feckoua



Ambassade du Tchad à Khartoum :

Attaché d'Ambassade : M. Mahamat Khamis Ouardougou



Ambassade du Tchad à Malabo :

Attaché d'Ambassade : Ali Mahamat Addiguey



Ambassade du Tchad à Moscou :

Premier Conseiller : Djonra Gaikode



Ambassade du Tchad à Beijing :

Deuxième Conseiller : Hamid Maide (décédé en poste)

Attaché d'Ambassade : M'Batna Krazidi



Ambassade du Tchad à Bruxelles :

Deuxième Conseiller : Mme. Mahdie Djamila Zakaria

Attaché d'Ambassade : Baye Gabre



Mission Permanente du Tchad à Genève :

Deuxième Conseiller : Adji Mallaye



Ambassade du Tchad à Kinshasa :

Premier Conseiller : Moulna Blaoussou

Attaché d'Ambassade : Loakine Latha Abdoulaye



Ambassade du Tchad à Ouagadougou :

Attaché d'Ambassade : Sadick Abdelkerim Bokit



Ambassade du Tchad à Ottawa :

Premier Conseiller : Naloum Bouroumdou



Ambassade du Tchad à Yaoundé :

Conseiller Culturel : Labnet Kallibé Judith

Attaché d'Ambassade : Abouna Maloum Abba



Consulat Général du Tchad à DubaÏ :

Attaché : Mahamat Tahir Tordjock



Consulat Général du Tchad à Cotonou :

Consul Général : Mahamat Dadi Sidimi

Vice Consul : Haroun Dominguere



Consulat Général du Tchad à Djeddah :

Attaché Consulaire : Ibrahim Adam Khalil



Consulat Général du Tchad à El-Geneina :

Attaché Consulaire : Souleyman Ahmat Bahar

Attaché : Saleh Gokouni Sougou



Consulat Général du Tchad à Maiduguri :

Attaché Consulaire : Hassana Lawane Dinedi



Les intéressés bénéficieront de tous les droits prévus.





