Tchad : réaction du procureur de la République suite à l'incident au Palais de justice

Le procureur de la République Youssouf Tom a apporté jeudi des précisions à Alwihda Info suite à l'incident qui a eu lieu au cours de la matinée au Palais de justice de N'Djamena, lors du procès sur les violences du marché de Champ de fils, dans le 5ème arrondissement de la capitale, en juillet dernier.



Le juge a prononcé une condamnation de cinq ans de prison ferme contre l'officier de l'armée impliqué dans l'affaire.



Selon le procureur, le condamné n'étant pas d'accord avec le verdict s'est levé lors du délibéré. À côté de la salle d'audience, une cérémonie de prestation de serment se déroulait avec beaucoup de monde.



Après le verdict, le juge a ordonné de vider la salle d'audience. Le condamné -étant enturbanné- a profité de la foule pour se faufiler et sortir à l'extérieur du Palais de justice où un véhicule l'attendait. Il est parti.



Le procureur Youssouf Tom précise que personne n'a été giflé dans la salle d'audience. Il assure que pas une seule femme n'a fait de "youyous" (cris, Ndlr) au cours du procès.



Par ailleurs, à chaque entrée au Palais de justice, les gendarmes en faction procèdent à une filtration et des fouilles. Les éléments de la gendarmerie ont réussi à récupérer quatre pistolets, informe Youssouf Tom.



Il ajoute que tout a été mis en oeuvre pour que l'auteur soit retrouvé et réintégré à la maison d'arrêt.