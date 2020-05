Tchad : rebondissement dans l'affaire entre le garde nomade et le ministre de la défense

L'agent de la Garde nomade et nationale du Tchad en service à l'Assemblée nationale, Galmaï Tchouwi Togou, ne "portera pas plainte" contre le ministre en charge de la défense et de la sécurité, Mahamat Abali Salah. Il a fait un point de presse ce mercredi en présence de son avocat constitué, maître Koudou Baiguinassem.



Il admet avoir écrit une lettre d'excuses au ministre Mahamat Abali Salah. "L'affaire s'en est finie là", précise son avocat.



"Monsieur Galmaï nous a constitué. Il nous a dit qu'il n'a pas déposé plainte, et qu'il n'a pas l'intention de déposer plainte contre le ministre de la défense. Que l'incident s'est produit et quelques jours après, il a effectivement adressé une lettre d'excuses, et que l'affaire était close", informe maître Koudou Baiguinassem.



"À sa grande surprise, il a écouté des informations comme quoi, il va déposer plainte contre le ministre de la défense. Il n'a pas constitué un avocat pour engager une procédure quelconque", ajoute-t-il.



Mardi, les avocats Me Alain Kagonbé et Me Françis Lokoulde ont réagi à l'incident entre l'agent de la Garde nomade et nationale du Tchad en service à l'Assemblée nationale, Galmaï Tchouwi Togou, et le ministre Mahamat Abali Salah. Ils ont évoqué une possible plainte, sans toutefois annoncer une plainte formelle.



Galmaï Tchouwi Togou dément toute plainte et précise ne pas avoir constitué les avocats Me Alain Kagonbé et Me Françis Lokoulde.



Détails à suivre.