Tchad : recensement biométrique du personnel du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice et des Droits humains procède depuis ce lundi 23 novembre à un recensement biométrique du personnel avec l'appui du projet d'appui à la justice au Tchad Phase II (Prajust II). Le recensement a lieu à la chancellerie, dans les Cours et Tribunaux jusqu'au 18 janvier 2019.



Le ministre Djimet Arabi est le premier à s'être fait recensé ; ses empreintes digitales et des photos de lui ont été prises par les agents chargés du recensement.



"Avec ce recensement, le ministère va s'atteler à la maitrise exact de son personnel pour une gestion efficace et saine. Dans les prochains jours, les équipes vont parcourir tout le Tchad", a précisé le ministre Djimet Arabi.



Des documents doivent être présentés lors du recensement. Il s'agit de la carte d'identité ou du passeport, et de la carte professionnelle (une copie d'engagement, un arrêté d'intégration, un contrat ou un décret de nomination).