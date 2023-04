TCHAD Tchad : recensement biométrique et moratoire sur la création d'établissements, les priorités de l'éducation au Lac

Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 11 Avril 2023



​Le délégué provincial de l'Education nationale et de la promotion civique du Lac Moussa Issa Moussa a eu une séance de travail ce 11 avril 2023 à Bol avec les différents acteurs du système éducatif de la province du Lac.





Le délégué a axé son intervention sur quatre points, qui sont : Le recensement biométrique des agents de l'Etat en cours ;

La géolocalisation des établissements scolaires ;

L'organisation de la PRE-CONAM ;

Le moratoire sur la création des établissements privés et sur les autorisations d'études ;

Concernant le premier point, le délégué provincial de l'Education nationale du Lac, Moussa Issa Moussa, a invité les différents responsables à s'impliquer pour la réussite du recensement biométrique en cours qui revêt une importance capitale pour le gouvernement de transition. La géolocalisation concerne tous les établissements scolaires. Les agents enquêteurs munis d'appareils électroniques seront déployés dans tous les établissements scolaires de la province.



En ce qui concerne la PRE-CONAM, Moussa Issa Moussa a demandé aux chefs de service de relayer l'information. Il a mis l'accent sur le délai requis qui est de trois ans dans la province du Lac. La date du 11 mai 2023 est retenue pour la PRE-CONAM.



Au terme d'un arrêté signé par le Premier ministre de transition, en date du 04 avril 2023, un moratoire sur les autorisations de création des établissements d'enseignement privés est fixé pour deux ans. Il en est de même pour les autorisations d'études, a relevé le délégué provincial de l'Education nationale du Lac.



Un délai de trois jours est accordé aux fondateurs des établissements d'enseignement privés de la place pour déposer les copies des documents afférents recommandés.



Le délégué a apporté des réponses appropriées aux préoccupations de ses convives.



L'équipe de recensement biométrique des agents de l'Etat est déjà sur place, le coup d'envoi est prévu ce mercredi 12 avril 2023 à la délégation provinciale de l'Education nationale du Lac.



