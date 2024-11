Tchad : réception d'un véhicule frigorifique pour la pharmacie provinciale d'approvisionnement du Kanem

Ce mercredi 27 novembre 2024, le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le gouverneur, a présidé officiellement la cérémonie de réception d'un véhicule frigorifique de marque hard-top, pour la pharmacie provincial d'approvisionnement d'achat, pour le transport des vaccins.



C’était en présence des autorités administratives, traditionnelles et ainsi que du représentant du délégué de la Santé publique du Kanem, Abdelkerim Mbodou Taher.



En remettant les clés du véhicule au délégué intérimaire de la Santé publique du Kanem, Abdelkerim Mbodou Taher, le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le gouverneur, a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités du pays, en l'occurrence, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, qui ne ménage aucun effort pour le bien être sanitaire de sa population.



Il a également remercié le Fonds mondial et la Banque mondiale, pour leur contribution importante, aux côtés du ministère de la Santé publique. Le secrétaire général de la province du Kanem a donné des instructions aux responsables en charge de la santé, de faire bon usage de ce moyen roulant.



Le délégué intérimaire de la Santé publique du Kanem, Abdelkerim Mbodou Taher, a remercié les autorités pour leurs efforts et a souligné que la délégation doit s'investir pour le suivi et l’utilisation adéquate de ces véhicules pour le bénéfice des malades.