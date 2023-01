Tchad : réconciliation et réouverture du complexe Darasalam pour l'étude du Saint Coran à Abéché

Ce complexe avait été fermé il y a cinq ans en raison d'un conflit entre certains apprenants et la direction du complexe. Cette signature d'accord a été rendue possible grâce à un comité de médiation dirigé par le conseiller national Mahamat Saleh Ahmat Khayar, assisté du vice-président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques de Ouaddaï, Cheikh Adam Mouazal Djada, et du rapporteur général, le secrétaire général de la commune d'Abéché, Abdelrahim Mahamat Idriss, représentant le maire.



Au cours de la cérémonie, les deux parties se sont engagées à enterrer la hache de guerre afin de permettre la reprise des activités du complexe Darasalam. Le gouverneur Bachar Ali Soulayman s'est réjoui de la résolution définitive de ce différend qui a duré trop longtemps. Il a remercié les deux parties pour avoir accepté de tourner la page et a souligné les efforts con sentis par les autorités.