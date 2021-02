Tchad : recouvrement des crédits agricoles, l'ONAPE sensibilise au Logone Occidental

L’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) poursuit ses rencontres de concertation dans la zone méridionale du pays. Ce 13 février, une mission conduite par le chef de mission Abdérahmane Mahamat Abba a rencontré les 29 chefs de canton de la province du Logone Occidental. Cette rencontre a pour objectif de sensibiliser ces derniers dans l’accompagnement pour le remboursement des crédits agricoles octroyés par l’ONAPE, et aussi les informer des nouvelles stratégies émises par la direction pour que la campagne agricole 2021 soit une réussite.



La rencontre s’est déroulée dans la salle de réunion de la maison de la culture de Maoudoué Naïndouba de Moundou.



Dans son mot de bienvenue, à l’entame des travaux, le chef d’antenne de l’ONAPE de Moundou, Mayanga Fabrice, a signifié aux participants que leur présence témoigne de la totale adhésion de leurs cantons respectifs à l’heureuse politique de la lutte contre le chômage prônée par l’ONAPE.



Pour lui, il ne sera pas seulement question d’examiner les différents problèmes liés à l’émergence du crédit agricole et trouver des solutions communes pour sa pérennisation, mais aussi d’échanger sur les points forts afin que chacun se les approprient pour un bon recouvrement.



Le chef de mission Abdérahmane Mahamat Abba explique que l’ONAPE a financé la campagne agricole 2020 en injectant une somme de 125.538.000 FCFA dans la province du Logone Occidental à travers les 29 cantons pour 473 bénéficiaires. À ce jour, le remboursement effectif par les différents cantons s’élève à 80.509.000 FCFA soit un taux de recouvrement de 64%.



Abdérahmane Mahamat Abba de poursuivre qu’avec ce rythme, il serait possible de recouvrer à 100%. C’est pourquoi il demande aux chefs de cantons de doubler d’efforts pour solder leurs comptes.



Quelques chefs de cantons ont été félicités par le chef de mission au nom du directeur national de l’ONAPE. Il s’agit du chef de canton Doher, le chef de canton Konkoundja, le chef de canton Béladja, le chef de canton Sar Goyen et le chef de canton de Bah qui ont pu recouvrer les crédits de l’année 2020 à 100%. La direction de l’ONAPE a décidé cette année de primer les premiers cantons qui auraient soldé leurs comptes. Dans le Logone Occidental, le Canton Doher est le premier à solder son compte. Dans les jours à venir, l’ONAPE réalisera un forage d’eau à motricité humaine en guise de don à la population.