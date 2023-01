Tchad : reçu à la Présidence, le Comité d'autodéfense de Miski nie la crédibilité des vidéos de violences

Le président de la République tchadienne, Mahamat Idriss Deby, a reçu une délégation du Comité d'autodéfense de Miski pour discuter de la situation sécuritaire dans la localité. Le but de cette rencontre était de travailler sur les moyens de consolider la paix et la sécurité dans la région.



La délégation a nié la crédibilité des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, qui prétendaient montrer des violations de l'accord de paix signé entre le gouvernement et le Comité d'autodéfense de Miski. Les membres de la délégation ont affirmé leur engagement en faveur de l'accord et ont déclaré qu'ils étaient déterminés à œuvrer pour la paix et la stabilité dans la région.