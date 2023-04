Tchad : redynamisation du réseau d'epidemiosurveillance des maladies animales

Le ministère de l'Elevage et des Productions animales au Tchad a signé ce 4 avril, un document de projet d'appui à la redynamisation du réseau d'epidemiosurveillance des maladies animales.



Le projet a pour but de renforcer la capacité du réseau d'epidemiosurveillance des maladies animales du Tchad, de former les postes vétérinaires stratégiques, et de fournir une formation externe sur la méthodologie de l'épidermiosurveillance en santé animale et maladies émergentes.



Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib, a souligné que l'élevage joue un rôle essentiel dans l'économie tchadienne, et est un atout indéniable pour la croissance économique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle.



Il a également sollicité auprès de la FAO, un appui technique et financier, pour la réalisation des deux activités stratégiques, notamment la réalisation du recensement général de l'élevage 2, et la relecture du code pastoral et sa vulgarisation.



Quant à lui, le représentant de la FAO au Tchad, Marc Mankoussou, a souligné l'importance socio-économique de l'élevage, qui représente un capital de plus de 1000 milliards de FCFA, et engendre un flux monétaire annuel de plus de 150 milliards de FCFA. Les effectifs du cheptel tchadien se chiffrent à près de 139 millions de têtes de bétail.



La redynamisation du réseau d'epidemiosurveillance des maladies animales au Tchad est donc un projet crucial pour le pays, qui est l'un des plus grands producteurs de bétail en Afrique. Le projet vise à garantir la santé animale et à prévenir les maladies émergentes, ce qui est essentiel pour la sécurité alimentaire et la santé publique.



La signature du projet marque un pas important vers la mise en place d'un système d'epidemiosurveillance efficace et fonctionnel au Tchad.