Tchad : réforme de santé, le ministre veut une "concordance entre le discours et la pratique"

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a déclaré vendredi que l'atelier de diagnostic du système de santé a un objectif d'intérêt national. Il s'est exprimé lors de la clôture des travaux.



"Nous avons dès notre arrivée estimé nécessaire de réunir le parterre d'experts que compte notre pays pour essayer de se pencher sur notre système de santé", a souligné le ministre.



"On ne doit pas se cacher la face, il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup d'imperfections mais ces imperfections ne sont pas sans solutions", a indiqué Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



"Si vous êtes d'accord sur le diagnostic et sur les solutions, avec le ministre ou sans le ministre, quel qu'il soit, le système de santé va se redresser, il va s'améliorer. Mais cela demande de la cohérence parce qu'entre le discours dans la salle et les pratiques dehors, il faut qu'il y ait une concordance. Entre ce qui est dit ici et ce qui va être fait ou dit à l'extérieur, il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque. Moi je ne suis pas du secteur de la santé mais je suis un potentiel patient", selon le chef de département ministériel.



Il a ajouté qu'en tant que ministre de la Santé, avec le secrétaire d'État, il a "la responsabilité de réussir à mettre en oeuvre correctement la politique sanitaire voulue par le gouvernement. Ça c'est ma responsabilité."



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul s'est dit conscient de sa responsabilité et a estimé qu'elle devra aussi s'assumer ensemble. "Ça serait une injustice terrible que de jeter en pâture tout le personnel de la santé, sans distinction, comme s'il est unique responsable des dysfonctionnement. Moi je ne ferais pas cette injustice là."