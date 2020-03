Tchad : réforme foncière, un enjeu de taille pour les communautés vulnérables

L'évènement vise aussi à renforcer les capacités des participants sur la réforme foncière en prenant en compte les standards et les différentes initiatives prises au niveau international et africain.



Dans son discours à l'ouverture des travaux, le chargé de plaidoyer et communication d'Oxfam, Mahamat Ibrahim Saleh, a fait savoir que cet atelier est une contribution de la "campagne pour un Tchad sans faim" au processus de relecture du Code domanial et foncier. Cela afin de s'assurer de son caractère inclusif et de pouvoir tenir compte des préoccupations des communautés vulnérables dont les femmes rurales pour lesquelles les 15 organisations partenaires d'Oxfam se battent au quotidien.