Tchad : régies financières, la "vigilance" et le "surpassement" pour atteindre les objectifs

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a tenu mardi la réunion hebdomadaire de suivi sur les régies financières.



Au cours de la rencontre réunissant des membres du gouvernement et responsables administratifs impliqués dans la gestion des finances, le point complet sur l'état des recettes et des dépenses de la semaine a été présenté par le ministre des Finances et du Budget.



"Le fin mot c'est de monter en mobilisation, d'être très vigilant et de se surpasser pour atteindre nos objectifs pour le mois et pour le reste de l'année", a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



"Les dépenses doivent être rigoureusement contrôlées et suivies, ici et en province", a ajouté Tahir Hamid Nguilin.



Selon la Présidence, des orientations précises ont été données par le Ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, afin d’éviter au maximum les déperditions des recettes.