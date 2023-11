Tchad : réintroduction des Addax dans les réserves fauniques de Ouadi-Rimé et Ouadi-Achim

Arrivés ce matin à l'aéroport d'Abéché à bord d'un cargo, immatriculé EX-76006, venant des Émirats Arabes Unis, ces animaux seront réintroduits dans la réserve faunique de Ouadi-Rimé et Ouadi-Achim, située dans la province de Wadi-Fira, en présence des autorités administratives et traditionnelles de la province.



Dans les années 70, 300 oryx et addax avaient été exportés du Tchad vers les Émirats Arabes Unis dans le cadre d'une coopération entre les deux pays. Aujourd'hui, les descendants de ces animaux retournent au Tchad pour rejoindre les 700 autres espèces qui peuplent déjà le pays.



Les 25 addax ont été placés dans un enclos, où ils resteront quelques mois pour s'acclimater au milieu naturel de leurs ancêtres. Ils ont été séparés avec une alimentation spécifique pour favoriser leur adaptation au climat et à l'environnement tchadiens.