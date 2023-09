Tchad : réjouissance à la suite de la promotion exceptionnelle de la ministre Amina Priscille A l'occasion de sa promotion au rang de ministre d'État, une cérémonie de réjouissances et de félicitations, en l'honneur de la ministre d'État en charge de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Amina Priscille Longoh, a eu lieu le 5 septembre 2023.



Lors de son discours de bienvenue, la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Fatimé Aldjineh Mahamat Garfa, a rappelé que l'élévation de la ministre de la Femme au rang de ministre d'État lui permettra d'avoir une influence encore plus grande sur les politiques et les décisions qui façonnent notre pays.



« Cela démontre que le travail acharné, la persévérance et l'engagement envers une cause noble peuvent être récompensés. Nous sommes convaincus que vous continuerez à faire une différence positive, et à inspirer les générations futures », a-t-elle indiqué.



De son côté, la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatima Goukouni Weddeye, a rappelé que cet acte du chef de l'État constitue une reconnaissance des efforts de toutes les femmes, pour le développement socio-économique de notre pays.



La femme ne doit plus être considérée comme utile seulement à la procréation, et à l'entretien de la famille, mais aussi comme une force créative et un véritable levier de développement ayant toutes les capacités pour occuper les plus hautes fonctions dans la vie publique.



Être élevée à ce rang, à l'âge de 33 ans, constitue un exemple à suivre pour tous les pays africains. Au Tchad, c'est la première fois dans l'histoire qu'une femme accède à ce rang, a-t-elle souligné.