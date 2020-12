Tchad : relance "d'ici un mois" des travaux des routes N’Djamena-Bilala – Ati et Ati-Oum-Hadjer

ATI - Le chef de l'État Idriss Deby a annoncé lundi la relance de plusieurs projets d'infrastructures, au cours d'une rencontre avec "les forces vives" de la province du Batha.



Les travaux de construction de la route N’Djamena-Bilala – Ati et Ati-Oum-Hadjer vont recommencer d’ici un mois. Il en sera de même pour le projet pastoral FNAT qui sera repris en main par le ministère de l’Élevage.



Une autre annonce : les 10 km de voiries urbaines d’Ati seront réalisés dans les meilleurs délais.



Le président a fait d'autres promesses : une bretelle pour désenclaver la ville de Yao, un aéroport de type A, un abattoir moderne à Ati, et un centre de formation professionnelle.



En outre, le prix du mètre cube d’eau potable sera réduit substantiellement et tous les chantiers arrêtés depuis 2014 vont reprendre.