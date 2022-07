Tchad : remaniement du gouvernement, le décryptage sur les changements

Auparavant ministre des Affaires Foncières, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Moussa Batraki devient ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale. Il prend la place de Mahamat Hamid Koua, ministre sortant.



L'on note également l'entrée de Madame Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro au poste de secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'Intégration africaine et aux Tchadiens de l'étranger. Elle remplace Oumar Ibni Daoud qui est nommé ministre du Développement agricole. Oumar Ibni Daoud prend la place de Kamoungué Nee Dene-Assoum.



Précédemment secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et à la Promotion de l'Entrepreneuriat, Mbaigolmem Sebastien devient secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique. Il remplace Saleh Bourma et cède son précédent poste à Wanledom Robertine.



Saleh Bourma devient pour sa part secrétaire d'État aux Finances et aux Budget en remplacement de Mme. Ndolonodji Alixe Naïmbaye qui devient ministre des Affaires Foncières, de l'Habitat et de l'Urbanisme.