Un décret du président de la République signé ce lundi 21 janvier nomme Mme. Aziza Mariam Elbéchir au poste de ministre du Pétrole et de l'Energie et Dr. Idriss Saleh Bachar au poste de ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication.



Idriss Saleh Bachar est l'ex-directeur général de l'organe de régulation des télécoms.