Tchad : remise d'équipements sportifs aux formations militaires

Le colonel Mahamat Ali Abdoulaye, directeur des sports militaires interarmées, a remis des équipements sportifs aux membres des grandes formations, ainsi qu'aux bureaux et services de l'état-major général des armées, le vendredi 9 juin, à la direction des sports militaires interarmées.



Le directeur a souligné que ce geste sera étendu à l'avenir à toutes les zones de défense et de sécurité afin de mettre une fois de plus l'accent sur la pratique du sport au sein des forces de défense et de sécurité.