Tchad : remise de chèques à 58 bénéficiaires de l'initiative 50.000 emplois au Logone Oriental

58 jeunes entrepreneurs de la province du Logone Oriental ont reçu leurs chèques d'une valeur de 40 millions de Francs CFA dans le cadre de l'initiative de 50.000 emplois lancée par le président de la République. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province, représentant le gouverneur.



Dans son allocution, le coordonnateur de l'initiative, Kemba Didah Alain, a salué l'accompagnement du secrétaire général de la province pour concrétiser la promesse du chef de l'Etat à la jeunesse. L'initiative vise à créer 50.000 emplois décents pour les jeunes en trois ans, à travers trois composantes : le financement de projets pour la création de 20.000 emplois, la formation de 20.000 jeunes aux métiers et le recrutement de 10.000 jeunes volontaires à la fin de leur stage.



Les bénéficiaires ont été exhortés à mettre en œuvre leur projet pour lequel ils ont candidaté, afin de permettre le recouvrement dans le moment venu et de donner la chance à d'autres jeunes qui sont sur la liste d'attente. Le secrétaire de la province, Gana Djekila, a félicité les lauréats et les a encouragés à rembourser le crédit, qui n'est pas un don, et à mettre en œuvre leur projet pour aboutir. Il a également souligné l'importance de la formation reçue, qui aidera les jeunes entrepreneurs dans leurs diverses activités.



Le président de la République, conscient de la situation des jeunes, a décidé d'appuyer et d'encourager les projets d'entrepreneuriat. Cette initiative vise à offrir des opportunités à la jeunesse et à contribuer au développement économique du pays. Les bénéficiaires ont ainsi été appelés à faire preuve de sérieux et d'engagement pour assurer la réussite de leurs projets et rembourser le crédit accordé.