Tchad : remise de kits scolaires à 650 élèves de 13 écoles publiques à Abéché

Le coordinateur du CRADEL, Abdelhamid Hassaballah, a souligné que l'éducation est un puissant outil de développement et que son organisation a conçu ce projet pour soutenir les enfants défavorisés afin de garantir une bonne scolarisation.



Le commandant du détachement de la force française basée à Abéché a réaffirmé l'importance de l'éducation et l'engagement de la France à œuvrer davantage pour l'éducation des Tchadiens. Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï, Hissein Brahim Abdoulaye, a également souligné l'importance de la remise de ces kits scolaires pour le développement de l'éducation et l'épanouissement des élèves.