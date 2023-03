Tchad : remise de pagnes et appel à l'implication des femmes dans la lutte contre la violence à Koumra

La cérémonie a eu lieu en présence du préfet du Mandoul Oriental, du maire de la Commune de Koumra, du représentant de la Déléguée des affaires sociales de la province du Mandoul, de Sa Majesté Ngarkoumra ainsi que de différentes autorités administratives, religieuses et traditionnelles de Mandoul. La cérémonie a réuni plus de 250 femmes de différents horizons.



Dans son allocution, le conseiller national Tamdjim a salué la présence des différentes personnalités et a rendu hommage aux femmes vivant avec un handicap et aux femmes vulnérables des quatre arrondissements de la ville de Koumra, ainsi qu'aux femmes de confession musulmane, catholique, apostolique, baptiste et évangélique ainsi qu'aux femmes de la chefferie traditionnelle. Il a souligné le rôle moteur joué par les femmes rurales dans la vie socio-économique, politique et culturelle de notre pays.



Il a également exhorté les femmes à s'impliquer activement dans la lutte contre la violence faite aux femmes, seul moyen qui peut réduire les conflits et garantir la stabilité, la paix et la sécurité dans les différents villages.



Enfin, il a rappelé que pour la réussite de la transition, l'implication des femmes est essentielle. Il a demandé aux femmes chrétiennes et musulmanes de prier quotidiennement pour le Tchad et pour les autorités.



De son côté, la représentante des femmes a salué ce geste salutaire à l'occasion du mois dédié spécialement aux femmes et a conclu son discours en remerciant toutes les personnes présentes à la cérémonie.