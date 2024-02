Tchad : remise de parchemins à 210 lauréats d’une Mabrouka de Sarh

Cet événement, qui a célébré la sortie de 210 lauréats, dont 106 filles, a attiré des milliers de personnes venues de tout le pays. Ce rassemblement religieux a été empreint de joie et de sentiments de fierté pour ceux qui ont eu la chance d'inscrire leurs enfants dans ce complexe, mais de regret pour ceux dont les parents n'ont pas eu l'opportunité de le faire.



Selon Issa Tédébaye, secrétaire général du complexe, ce centre a rassemblé les Tchadiens sans distinction, en promouvant le respect, l'amour des autres et l'amour du créateur. Le Dr. Hissein Sambo, représentant du Haut Conseil des Affaires Islamiques au Tchad, a salué le travail entrepris par Cheick Ousmane Abdou Baraka depuis la création de ce complexe. Le fondateur du complexe Manarat Al-Islam de Mabrouka de Manda, Cheick Ousmane Abdou Baraka, a déclaré que toutes ses réalisations n'auraient pas été possibles sans la volonté de Dieu et la détermination de ceux qui se sont engagés pour la cause divine. Ramadane Djarsia, préfet du Barh-Kôh, décrit le fondateur du complexe, Ousmane Abdou Baraka, comme un homme dévoué et engagé, et un modèle pour les Tchadiens grâce à son travail de sauvetage.



Il a encouragé tout le monde à investir dans l'éducation des enfants, car ce complexe a formé plus de 1 500 lauréats dans divers domaines. Des certificats de reconnaissance ont été remis à certaines personnalités, dont le président de la transition et le Haut Conseil des affaires islamiques du Tchad, ainsi qu'à d'autres personnes bien intentionnées qui ont contribué à la création et à la réussite de ce programme. Les heureux lauréats de la 9ème promotion ont reçu, l'un après l'autre, leur certificat de mémorisation du Saint Coran.