Tchad : remise de peine à 198 détenus de la maison d’arrêt de Sarh

Une cérémonie officielle de remise de peine collective aux détenus de droit a eu lieu ce mardi 21 février 2024, à la maison d'arrêt de Sarh.



Ce sont au total 198 détenus de la maison d'arrêt de Sarh qui ont bénéficié ce 21 février 2024, de cette remise de peine collective. Parmi ces détenus, 52 vont être libérés immédiatement.



Le directeur 2ème adjoint de la maison d'arrêt de Sarh, Madjadoum Alain a souligné que c'est conformément au décret numéro 3889/PT/2023 du 27 décembre 2023, que cette cérémonie est organisée. Il a remercié le président de la République pour son engagement, afin d'accompagner le processus de réforme de l'administration pénitentiaire.



« Nous sommes tous appelés à respecter les lois et nous devons savoir que les détenus ont les droits et devoirs comme tout autre citoyens à l'exception de la privation de la liberté », a indiqué Madjadoum Alain. Le 1er substitut du procureur de la République, Ibrahim Mahamat Ahamat a souligné que si le président de la République, a bien voulu instruire que ces cérémonies de remises de peines collectives puissent être organisées.



C'est justement pour permettre à certains détenus qui se sont bien comportés durant leurs séjours en prison d'avoir une autre vie et de se réinsérer dans la société tout en respectant la loi. « La loi n'épargne personne. Détenu comme citoyen lambda, tout le monde est appelé à respecter la loi en tout temps et en tout lieu », a clamé le 1er substitut du Procureur de la République.



Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou a félicité l'appareil judiciaire pour leur remarquable travail abattu durant l'année 2023 et leur a demandé de continuer dans la même lancée.



Abdramane Ahmat Bargou n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux bénéficiaires de cette remise de peine. Pour lui, jouir de ses droits et devoirs est une très bonne chose, mais respecter la loi en est une autre chose.