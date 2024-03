Tchad : remise de peine collective accordée aux détenus de la Maison d'arrêt de Mao

La cérémonie a commencé par la lecture du décret n° 3889 du 27 décembre 2023, accordant la grâce aux prisonniers de droit commun, par le Greffier en chef, Me Galine Pontchombe Docile.



Ahmat Mahamat Deby, Directeur de la maison d'arrêt de Mao, a annoncé que sur 101 détenus de toutes catégories, 41 condamnés ont bénéficié de ce décret, avec 15 d'entre eux étant immédiatement libérables.



Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mao, Moussa Abdoulaye Ahmat, a souligné dans son discours que cette remise de peine collective vise la réinsertion des prisonniers, tout en clarifiant le but de la condamnation.



Il a précisé que cette mesure ne nuit ni aux intérêts de l'État, ni à ceux des parties civiles et des tiers, mais qu'elle sert à réduire les peines d'emprisonnement.