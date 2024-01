Tchad : remise de peine collective pour 245 détenus à Koumra

La cérémonie présidée par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Koumra, Abderamane Moussa Oumar, en présence du Secrétaire Général de la Province du Mandoul Ahmat Tidjani Hamat ainsi que du personnel judiciaire et des responsables des forces de défense et sécurité a souligné l'importance accordée à cette action visant à réintégrer ces individus dans la société.

Cette initiative témoigne d'une volonté d'apporter des réponses équilibrées aux enjeux liés à l'incarcération tout en tenant compte des impératifs sécuritaires. Espérons que cette démarche contribue au processus global d'amélioration du système pénitentiaire et favorise une réinsertion réussie des ex-détenus.