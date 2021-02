Tchad : remise de prix de l'édition 2021 du concours Toubou

Une cérémonie de remise de prix a eu lieu le 20 février au centre Al-Mouna, organisée par le concours Toubou. Il s'agit d'un concours dénommé "petit concours de dictée et de lecture". Après six cours de grammaire, les participants se sont présentés au petit concours qui a commencé le 29 janvier 2021 et pris fin samedi le 20 février 2021 par la remise des prix aux participants vainqueurs de la compétition en langue maternelle.



Le concours toubou qui a vu le jour en 2012 à Bardaï avec le Teda, est aujourd'hui à sa 9ème édition. Les trois dernières éditions se sont déroulées à N'Djamena. Le concours Toubou s'est ouvert à la langue Dazaga (gorane) et Kanembou, dans un cadre plus vaste de la famille de langue Nilo-Sahariennes.



Le concours Toubou est un cadre pour la collaboration entre ces communautés de langue.



Les cinq premiers vainqueurs de ce concours de langue sont récompensés. Chaque participant non vainqueur reçoit sa lettre de remerciement sous forme d'attestation.



Cette cérémonie de remise de prix du petit concours de dictée et de lecture marque la fin d'un cycle de formation qui a commencé le 29 janvier 2021.