Tchad : remise des attestations aux lauréats du projet Maréchal Awards

La première édition du projet Maréchal Awards a rendu son verdict par le remise des trophées et enveloppes, ce jeudi 10 février 2022, au cours d’une cérémonie qui a eu pour cadre l’hôtel la Résidence.



Cette promotion concerne 7 catégories, à savoir : le sport, l’entrepreneuriat, l’engagement citoyen, l’innovation sociale, la musique, la danse et le prix du talent féminin. Ils sont 15 lauréats à avoir reçu des financements, pour leurs projets dans les différentes catégories.



Le représentant des lauréats, Willymac Kalach a, au nom récipiendaires, remercié l’Office National de la Jeunesse et des Sports (ONAJES), le ministre de la Culture et celui de la Jeunesse, pour les différents appuis en faveur des jeunes talents.



Pour sa part, le coordinateur de l’ONAJES, Moussa Hassan Idebey, a félicité les lauréats pour leurs projets prometteurs, tout en les exhortant à être l’espoir du pays, des créateurs d’emplois et les défenseurs des idéaux qu’incarne le Maréchal Idriss Deby Itno.



A la clôture de la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohammed Routouang Christian Ndonga, a souligné que ce projet dans les 7 catégories représente les 7 étoiles du Maréchal. Par ailleurs, il appelle les lauréats à une obligation de résultat. Sur les 208 projets soumissionnés, 21 ont été sélectionnés et seulement 15 ont été nominés.