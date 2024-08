Tchad : remise des attestations de formations au personnel de l’ONAPE

Ce matin du 13 août 2024, s’est tenue une cérémonie de remise des attestations de formation aux membres du personnel de l’ONAPE, qui ont récemment participé à un programme de formation en outils informatiques.



Étaient présents à cette cérémonie, le directeur de l’ONAPE Nassouradine Abakar Kessou et le directeur général de Techno Tchad, Hassan Ismail Nassour.



Cette initiative a été mise en place dans le but de renforcer les compétences des employés, et s’inscrit dans la volonté de l’ONAPE de moderniser ses services, afin d’offrir un meilleur accompagnement aux jeunes chercheurs d’emploi.



La formation a permis aux participants d’acquérir des compétences essentielles en matière d'utilisation des outils numériques, de gestion des données et d’optimisation des processus administratifs.



A cette occasion, Nassouradine Abakar Kessou a exprimé sa profonde gratitude, ainsi que sa satisfaction au Centre de Formation Techno Tchad, pour la réussite de la formation, et félicite également ses collaborateurs pour leur engagement et assiduité.