Tchad : remise des moyens roulants aux paysans-relais dans la province du Salamat

Au total, 13 motos et 20 vélos ont été remis officiellement aux paysans-relais par le Projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable (ProPAD). L'objectif visé par ce projet est celui de promouvoir l'adoption de technologies améliorées conduisant à une productivité accrue et au renforcement de la résilience climatique des systèmes de production.



Le chef d'antenne ProPAD, Ahmat Abakar Haggar, a déclaré que le projet a introduit dans le Salamat plusieurs innovations en lien avec le développement agricole. Pour sa part, le président du Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad (CNCPRT), Kolyang Palebele, a souligné que son organisation s'attelle au renforcement des capacités de ses membres et au développement d'un partenariat, dans une vision partagée du développement.



Représentant le gouverneur, le directeur de cabinet Nandibaye Tolndang a fait savoir que la mise à disposition des moyens roulants et de kits facilitera la tâche aux bénéficiaires pour se déplacer et répondre aux besoins des producteurs de la province.



Pour finir, il a demandé aux producteurs d'utiliser correctement les engins pour un bon rendement lié à la politique agricole du gouvernement.