Tchad : remise des parchemins aux premiers lauréats de l'EFPSSM à Mongo

Plus de 500 lauréats de la 1ème promotion baptisée "Amina Priscille Longoh" ont obtenu leur parchemin.



La déléguée sanitaire provinciale du Guéra, Anigué Iré Diane, relève que dans le contexte de la mondialisation, la promotion et la valorisation de la formation de haut niveau favorisera le développement du capital humain. "Vous allez secourir les patients. Ne soyez pas décourager car vous serez confrontée à d'énormes problèmes mais vous devez être tolérants, attentifs et humbles afin de mener à bien votre travail", a souligné la déléguée.



Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo et le fondateur de l'EFPSSM, Haoussou Idriss, ont exprimé leur joie pour la sortie de la première promotion.



Pour sa part, la directrice générale technique de la planification de l'administration et de la communication, Moudalbaye Appoline, a fait savoir qu'il faut "aimer profondément l'autre dans toutes ses composantes pour lui apporter une aide efficace".