Tchad : remise des prix aux gagnants du concours organisé par Forum Al-Dia à Am-Timan

La cérémonie est organisée dans le Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) d’Am-Timan en présence des autorités administratives, responsables des établissements scolaires, enseignants, parents d’élèves ainsi que des élèves du primaire et secondaire, venus nombreux pour participer à l’événement.



Les heureux gagnants sont les candidats qui ont pris part au concours qui consiste à faire la lecture d’un texte et resumer son contenu. La compétition organisée par Forum Al-dia, entre dans le cadre d’exécution des objectifs de cette organisation qui œuvre en faveur de la promotion de la langue arabe.



Le président du comité d’organisation, Abdelaziz Ibrahim a remercié les responsables administratifs, parents d'élèves et tous ceux qui fait le déplacement pour honorer de leur présence à cet événement.



Le président de Forum Al-Dia, Mahamat Oumar Yahya relève que son organisation qui est créée récemment, a realisé plusieurs activités dans les domaines culturel et educatif. Parmi les récentes activités, Forum Al-Dia a organisé dans la ville d'Am-Timan, la journée mondiale de la langue arabe.



L’organisation prévoit plusieurs activités dans son plan d’action.