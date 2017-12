Tchad : remise du prix de l'excellence en journalisme, édition 2017

Le Haut Conseil de la Communication (HCC) a organisé ce jeudi 21 décembre 2017 au CEFOD de N’Djamena, une cérémonie de remise du prix Gabat Saleh pour la promotion de l’excellence en journalisme. Cette 8ème édition est placé sous le thème « Bâtir le Tchad que nous voulons dans une paix durable ».



Le prix Gabat Saleh pour la promotion de l’excellence en journalisme a pour but de rendre hommage à ce confrère Gaba Salet, mort dans les geôles de la sinistre DDS en 1989 pour l’honneur et la défense de la liberté de presse au Tchad.



Il s’agit également de leur rafraîchir la mémoire et informer les jeunes journalistes sur la lutte et les sacrifices des anciens journalistes pour la promotion de la liberté d’expression et le développement du métier au Tchad.



Le thème choisi pour cette circonstance « Bâtir le Tchad que nous voulons dans une paix durable » par le HCC a pour but d’accompagner le gouvernement dans son effort de développer le pays d’une part, et surtout soutenir et vulgariser à travers les medias les Objectifs du Développement Durable (ODD).



Au total, 19 articles de la presse écrite, 9 articles de la radio et 5 de la télévision ont été présélectionnés par le jury. Seuls trois meilleurs journalistes se sont vus décernés des prix substantiels qui ont conjointement marqué par leur plume, leur micro ou leur camera en 2017.



Il s’agit notamment de ces trois lauréats, Nadjidoumbé Florent reporter de journal N’Djamena Bi-Hebdo pour la presse écrite, de Djibrine Nouh Alwali journaliste de la RNT pour la radio et de Adoum Abdelkader journaliste de la Tele Tchad pour le prix de l’audiovisuel.



Les 3 heureux gagnants obtiendront respectivement trois bourses qui les conduiront au Maroc pour un séjour entièrement pris en charge et une moto pour chaque organe des médias gagnants.



Le comité d’organisation dudit concours s’est basé sur des critères rigoureux pour primer ces medias, entre autre la situation administrative du média, sa qualité, le respect de la loi, de l’éthique et de la déontologie, la périodicité, le tirage et la subvention concernant les journaux.



Le prix spécial médias revient respectivement au journal N’Djamena Bi-hebdo, la radio FM Liberté et le journal en ligne Tchad Infos qui obtiennent chacune une moto dame.



Cependant, ce prix spécial n’a pas été opéré sur une base scientifique mais sur des critères de choix opérés par les membres du jury, d’après le comité d’organisation dudit concours.