Tchad : rencontre d'échange entre ID-Agora et PAGE2 à Mongo

Une importante rencontre d'échange s'est tenue le mercredi 15 janvier 2025, dans la salle des réunions de la commune urbaine de Mongo, réunissant les responsables du Programme d'appui à la gouvernance au Tchad (PAG2), le membre du Cadre de Concertation et l'Initiative Développement (ID), à travers le projet AGORA.



La séance a débuté par le mot de bienvenue du directeur du projet PAG2, Ahmat Netcho, qui a rappelé que malgré l'approche de la fin du programme, leur institution maintient son engagement d'accompagnement auprès du Cadre de Concertation Communale et de l'exécutif communal pour atteindre les objectifs fixés.



Mme Sulvaine Oudin, directrice pays Tchad et cheffe de mission, a ensuite pris la parole pour exposer le principal objectif de sa visite : toucher du doigt la réalité des activités menées sur le terrain. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'évaluation concrète des actions entreprises.



Les participants ont eu l'occasion d'échanger lors d'un débat constructif, permettant de faire le point sur les différentes activités réalisées pendant leur mission. Ces échanges ont permis de clarifier les avancées et les défis rencontrés.



Pour clôturer la rencontre, Mahamat Ahmat Abdramane, secrétaire général de la mairie, a tenu à féliciter la cheffe de mission, les membres du cadre de concertation, ainsi que l'équipe du projet PAG2, pour la qualité remarquable de leur travail et leur engagement continu dans le développement local.



Cette rencontre témoigne de la volonté des différents acteurs de maintenir une coordination efficace, et de garantir le succès des initiatives de développement dans la province du Guéra.