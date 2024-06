Tchad : rencontre des coordonnateurs de 1500 chevaliers de la République du Tchad

Ce 30 mai 2024, au CEFOD, le projet « graines de paix », a organisé une rencontre de sensibilisation et de formation dans le domaine de la citoyenneté et de la paix, en appui avec l'ONG espace vert du Sahel (EVS) et 28 ONG de la société civile.



Joël Yodoyman, coordonnateur de « graines de paix », dans son mot de bienvenue, salue cette initiative d'acte citoyenne. Il souligne que pour analyser les causes profondes et les problèmes que nous avons, on utilise plusieurs outils d'analyses dans ce cadre. Car, le résultat d'analyse a donné un pourcentage de 62% à 65% de la cause profonde de violence au Tchad, et cela est dû à la fragilité de la citoyenneté.



Par ailleurs, il ajoute que le manque de solidarité, de patriotisme, de civilité, le non-respect d'autrui, le non-respect de l'autorité et de la loi, amènent toutes les frustrations et également, et à ne pas assumer notre devoir de citoyenneté.



Le coordonnateur souligne également que ces cycles de violence ont accouché aujourd'hui des antagonismes, des conflits intercommunautaires, des conflits inter-religieux, des conflits agriculteurs et éleveurs qui sont des fléaux du pays. Il est donc question d’outiller une nouvelle dynamique, outiller la population, et former les gens à promouvoir la citoyenneté.



En plus de leur donner des compétences et connaissances nécessaires pour qu'ils soient des citoyens modèles, cela peut promouvoir la citoyenneté et préserver la paix, un facteur de développement.



Le coordonnateur relève les objectifs de cette initiative : promouvoir la citoyenneté et le développement durable ; consolider la stratégie nationale pour la promotion civique ; outiller les jeunes, leur donner des connaissances et les amener à être des acteurs clés de la citoyenneté.



Enfin, il souligne que le projet a un avantage de proposer une nouvelle politique au gouvernement tchadien. Et le programme de ce projet comporte trois concepts, à savoir : la citoyenneté, la paix et le développement durable.