Tchad : rencontre entre le délégué général du gouvernement et les médias du Guéra

Le général Abdoulaye Brahim Siam, délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, a récemment organisé une réunion de prise de contact avec les professionnels des médias audiovisuels et de la presse en ligne exerçant dans la province.



Cette rencontre avait pour objectif principal de s'imprégner de la réalité des activités médiatiques dans la province, et de favoriser un dialogue constructif entre les autorités gouvernementales et les acteurs médiatiques locaux.



Prenant la parole lors de cette rencontre, Bruno, représentant des médias et directeur de ONAMA Mongo, a salué l'initiative du délégué général. Au nom de ses collègues journalistes, il a exprimé ses félicitations pour cette opportunité de dialogue ouvert et transparente.



Le général Abdoulaye Brahim Siam a tout d'abord remercié les professionnels des médias, pour leur travail dans la province. Il a ensuite saisi cette occasion pour prodiguer des conseils professionnels importants, insistant sur le respect des règles journalistiques et de la déontologie.



Le délégué a souligné que l'éthique est le guide fondamental pour tout personnel de média, encourageant les journalistes à maintenir les plus hauts standards professionnels. Les participants ont eu l'opportunité de présenter diverses difficultés rencontrées dans l'exercice de leur profession.



Le général Abdoulaye Brahim Siam a répondu avec une assurance et une ouverture remarquables, s'engageant à faciliter l'accès à des informations sûres et fiables pour les citoyens. Cette rencontre symbolise la volonté des autorités provinciales de promouvoir une communication transparente, et de soutenir le travail essentiel des médias locaux.