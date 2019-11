Tchad : rencontre entre le gouvernement et la plateforme syndicale

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a présidé vendredi matin, la réunion du Haut comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendications de la plateforme syndicale revendicative.



Les participants ont examiné le dernier communiqué de la plateforme syndicale et le rapport provisoire du comité paritaire.



Prévue pour se tenir tous les vendredis au palais présidentiel, la réunion du Haut comité technique tripartite permet de poursuivre les discussions sur les points de revendications de la plateforme syndicale revendicative.



"Le haut comité technique tripartite est un cadre où personne ne décide, nous sommes un cadre de proposition, c'est-à-dire que tous les éléments sur lesquels on doit se prononcer sont des éléments rapportés après un examen contradictoire. Au vu de ce que nous aurons à terme, en chiffre réel de ce Haut comité, on va s'employer à établir une proposition concrète qui va dans le sens de l'amélioration de ce que les travailleurs disent avoir perdu ces deux, trois années", a déclaré Ali Abbas Seitchi, facilitate du Haut comité.



Selon lui, "dans la perspective qui se déploie devant nous, je suis certain que nous allons adopter le principe d'aller étape par étape. Dans une semaine ,deux semaines, trois semaines, quatre semaine, on va certainement avoir des chiffres réels de ce qui a été obtenu dans le toilettage de la solde. Ayant obtenus les chiffres réels, on pourra réellement dire qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la situation actuelle des travailleurs et cela, on le communiquera à la plus haute autorité qui apprendra la décision."



La cinquième réunion du Haut comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendications de la plateforme syndicale revendicative se tiendra le 6 décembre prochain, au palais présidentiel autour du ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.