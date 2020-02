Tchad : rencontre entre le président du CSAI et l'ambassadeur de l'UE

L'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union Européenne au Tchad, Bertrand Soret, a effectué jeudi une visite de travail au bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) du Tchad.



Il a été reçu par le président du CSAI, Cheik Mahamat Khatir Issa, avec qui, il a échangé sur la lutte contre l'extrémisme et le renforcement de la coopération entre les deux institutions.



Selon le président du CSAI, Cheick Mahamat Khatir Issa, "la lutte contre l'extrémisme nécessite l'intervention des hommes religieux à travers leurs prêches et d'appeler la communauté tchadienne à vivre ensemble."



"Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation qui prévaut en particulier dans les pays voisins, surtout en matière de terrorisme dans le Sahel. C'est pour cette raison que les hommes religieux doivent jouer pleinement leur rôle afin de sensibiliser, informer et vulgariser les jeunes pour faire face au phénomène d'extrémisme", a déclaré l'ambassadeur Bertrand Soret.



Il a précisé que l'Union Européenne accompagnera le Gouvernement tchadien à travers le CSAI pour mieux oeuvrer contre l'extrémisme sous toutes ses formes.