Tchad : rendez-vous musclé à l'espace Talino Manu, les culturistes se préparent à briller

L'objectif principal de cette compétition de musculation est de mettre en valeur cette activité au Tchad et de démontrer son importance à travers les différentes présentations. Il s'agit également de montrer au monde que le pays de Toumaï est également présent dans le domaine de la musculation.



Le promoteur, Big MALA, reconnaît les défis auxquels cette première édition est confrontée, mais il est déterminé à marquer l'histoire de la musculation avec le soutien de son entourage et de ses propres ressources, qu'il investit pour assurer le succès de l'événement.



Les participants, grâce à leurs compétences et leur savoir-faire, auront l'opportunité de démontrer leurs capacités et de concourir pour remporter des médailles dans différentes catégories.



Le rendez-vous est donc pris du 13 au 14 juin 2023 à l'espace Talino Manu pour cet événement qui promet d'être une étape marquante dans le domaine de la musculation au Tchad.