Tchad : renforcement de la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs

Le Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone Occidental (RAPCLO) a organisé ce dimanche 14 avril, au village Bénibo dans la sous-préfecture de Mballa Banyo, situé à 12 km de Moundou, un atelier de formation à l’attention de chefs traditionnels, placé sous le thème : « le rôle des chefs traditionnels dans la gestion des conflits ».



Le RAPCLO vise, à travers cette formation, à apporter sa pierre angulaire à l’édifice de la paix et de la cohésion sociale en vue de renforcer la cohabitation pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs, deux communautés qui pourtant constituent les deux mamelles de l’économie nationale.



Le président du RAPCLO, Moussa Alkhali Moussa affirme que son réseau entreprend cette première étape de sensibilisation à l’approche de la saison des pluies pour permettre à ces deux communautés de travailler main dans la main pour une meilleure production et permettre aux tchadiens de mieux produire et vivre de leur économie, des retombées de l’agriculture et de l’élevage.