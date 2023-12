Tchad : renforcement des capacités de la société civile à Moundou

Droits de l’Homme sans Frontières organise depuis ce 13 décembre 2023, un atelier de renforcement de capacité des organisations de la société civile en technique d’enquête et d’investigation des cas de violation des Droits de l’Homme.



C’est un atelier de deux jours qui regroupe une trentaine de participants, représentants des organes de presse parlé et écrite de la ville de Moundou.



L’objectif est de contribuer au renforcement des capacités des acteurs de la société civile à surveiller, documenter, enquêter et signaler les violations de Droits de l’Homme, afin de favoriser un environnement propice à une transition démocratique.



Différents thèmes seront abordés durant ces sessions, notamment la notion de base des Droits de l’Homme, les techniques de monitoring des Droits de l’Homme, les techniques de reportant des Droits de l’Homme, les techniques de violences des Droits de l’Homme et l’administration de la justice, ainsi que la protection de l’enfant et la protection des sources et témoins.



En initiant ce projet de formation, Droits de l’Homme sans Frontières veut sensibiliser les chaines sécuritaires afin de prendre en compte les Droits de l’Homme dans leurs interventions quotidiennes.