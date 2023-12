Tchad : renforcement des capacités de la société civile à Pala

Une vingtaine de responsables des organisations de la société civile du Mayo Kebbi Est, de la Tandjilé et du Mayo Kebbi-Ouest suivent depuis ce 6 décembre 2023, un atelier de formation.



Le thème central s'articule sur la technique de suivi, d'établissement des faits et de rapportages, en matière des droits de l'homme, y compris les violences basées sur le genre (VBG).



Ce cadre de formation et d'échanges est mis en œuvre par le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Tchad (HCDH/Tchad), dans le cadre du projet de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure (FSI), en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme au Tchad.



De l'avis du chef du projet FSI/HCDH, Achille Tiem, les participants doivent à l'issue des échanges, contribuer au respect, à la protection et à la promotion des droits humains lors de l'application de la loi, à l'accès des victimes des violations des droits humains, à la justice en toute sécurité, mais aussi et surtout, de faire le monitoring de la situation des droits humains dans leurs localités respectives.



Le représentant du collectif des Associations des Droits Humains, Narayam Doumngard Matthias exhorte les participants à mettre en application les connaissances nécessaires reçues pendant les deux jours des travaux.