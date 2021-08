Tchad : renforcement des capacités des OSC sur l’action humanitaire

Dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités des organisations de la société civile, (OSC) du bassin du Lac Tchad de Capacité Norvégienne (NORCAP), un atelier de formation des organisations de la société civile. Les thématiques abordées au cours des assises qui se tiennent du 17 au 20 août 2021 à Ndjamena, portent sur : le genre en action humanitaire/développement, l’organisationnel/gestion financière des organisations de la société civile. Au cours de l’atelier, l’accent sera mis sur la prise en compte de l’égalité de genre en action humanitaire.



L’objectif de l’atelier est de renforcer les capacités des organisations de la société civile locales sur les questions de genre en action humanitaire et développement organisationnel et gestion financière des OSC en contexte humanitaire. Il s’agira également de présenter le projet de NORCAP sur le renforcement des capacités des OSC du bassin du lac Tchad ; l’information sur la mise en place de la plateforme élaborée le bureau de la stabilisation et place des réseaux des CSOS ; définir les concepts, les défis et problématique en lien avec les sujets de la formation ; partager les stratégies, outils et méthodes d’intégration de la dimension genre dans la conception, la mise en œuvre et suivi-évaluation des programmes, projets en action humanitaire ; discuter des défis liés à l’égalité de genre et autonomisation des femmes et filles au Tchad et localisation de l’aide humanitaire ; réfléchir sur les stratégies, méthodes, outils contextuels pour une effectivité de l’intégration de l’égalité de genre, localisation de l’aide au Tchad. ; échanger sur les principes humanitaires et redevabilité.



Il sera enfin question de la présentation et de la revue des outils standards de gestion de projets, et de la formation sur la gestion de projets, la budgétisation et les exigences des bailleurs Les participants sont des organisations dirigées par les femmes, les organisations de promotion de l’égalité de genre et autonomisation des femmes et filles et des organisations bénéficiaires du programme de NORCAP au Tchad. Ce sont les organisations travaillant à Ndjaména, Bol et Baga Sola.