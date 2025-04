Tchad : renforcement des capacités des communes du Kanem sur la planification et la recherche des financements

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a présidé ce mardi l'atelier de renforcement des capacités des communes du Kanem sur les outils de planification, les techniques de recherche de financements et la mobilisation de fonds.



C'est une initiative de la GIZ qui s'inscrit dans le cadre du projet « Paix, transhumance et développement de l’économie pastorale autour du lac Tchad (PETRADEP) », financé par l’Union Européenne pour une durée de deux jours.



La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, des représentants des organisations de la société civile et des ONG.



Dans son intervention, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, Asseif Mahamat Assouni, a remercié les organisateurs pour la tenue de cet atelier, tout en soulignant que cet atelier de renforcement des capacités s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à mettre en œuvre la politique de décentralisation, prônée par les plus hautes autorités du pays.